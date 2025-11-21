Стартовал шестой Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия
В России начался шестой Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Задача отбора – выявить и распространить лучшие практики работы со старшим поколением в России. С этого года акцент делается на системные практики активного долголетия в регионах, муниципалитетах и отдельных населённых пунктах.
Для отбора приглашаются российские юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица – граждане России. Заявки будут принимать до 25 декабря на платформе «Экспертум» по ссылке. Финалистов конкурса определят в феврале будущего года, а победителей объявят до конца марта.
Отобранные лучшие практики опубликуют на той же платформе, а также на портале нацпроектов России для распространения в регионах. Практики, признанные эталонными, получат поддержку организаторов и партнёров отбора. Их рекомендуют для внедрения и тиражирования.
