Стартовал шестой Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В России начался шестой Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.



Задача отбора – выявить и распространить лучшие практики работы со старшим поколением в России. С этого года акцент делается на системные практики активного долголетия в регионах, муниципалитетах и отдельных населённых пунктах.

Для отбора приглашаются российские юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица – граждане России. Заявки будут принимать до 25 декабря на платформе «Экспертум» по ссылке. Финалистов конкурса определят в феврале будущего года, а победителей объявят до конца марта.

Отобранные лучшие практики опубликуют на той же платформе, а также на портале нацпроектов России для распространения в регионах. Практики, признанные эталонными, получат поддержку организаторов и партнёров отбора. Их рекомендуют для внедрения и тиражирования.

