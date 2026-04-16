Стартовал всероссийский конкурс видео «Школа на МАКСимуме»
Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс коротких видеороликов «Школа на МАКСимуме». Участвовать могут школьники и студенты колледжей. Заявки принимаются до 15 мая. Организатором выступает Центр просветительских инициатив Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Московской области.
Конкурс направлен на развитие творческих способностей, повышение интереса к учёбе и внеучебной жизни, а также на совершенствование цифровых навыков, знаний в области журналистики, медиаграмотности и информационной культуры. Участвовать можно индивидуально или в команде до пяти человек.
Для участия необходимо заполнить электронную форму и отправить видео на почту schoolmaximum@mpcenter.ru с пометкой в теме: «Конкурс + ФИО + тема». Принимаются только полные комплекты: ролик в формате MP4, заявка по образцу, согласие на обработку данных и использование материалов.
Требования к видео:
- длительность — до 45 секунд;
- ориентация — вертикальная (9:16);
- размер — не более 50 Мб.
Темы на выбор: «Школьные тренды», «Один день из жизни учебного заведения», «Если бы моя профессия была суперспособностью», «Зелёный взгляд».
Конкурс проходит в два этапа. На первом эксперты оценивают технику и содержание. На федеральном этапе победителей определяют по числу реакций под публикациями. Итоги подведут до 15 июня.
Мероприятие поддерживает Минпросвещения России. Партнёры — платформа «Сферум», Фонд «Компас» и проект ТАСС «НЬЮМ ТАСС». Материалы для конкурса доступны по ссылке.
