Стартовал всероссийский конкурс видео «Школа на МАКСимуме»

16 апреля 2026, 17:35

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс коротких видеороликов «Школа на МАКСимуме». Участвовать могут школьники и студенты колледжей. Заявки принимаются до 15 мая. Организатором выступает Центр просветительских инициатив Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Московской области.







Конкурс направлен на развитие творческих способностей, повышение интереса к учёбе и внеучебной жизни, а также на совершенствование цифровых навыков, знаний в области журналистики, медиаграмотности и информационной культуры. Участвовать можно индивидуально или в команде до пяти человек.



Для участия необходимо заполнить электронную форму и отправить видео на почту schoolmaximum@mpcenter.ru с пометкой в теме: «Конкурс + ФИО + тема». Принимаются только полные комплекты: ролик в формате MP4, заявка по образцу, согласие на обработку данных и использование материалов.



Требования к видео:

длительность — до 45 секунд;

ориентация — вертикальная (9:16);

размер — не более 50 Мб.