Двое рецидивистов украли из магазина в Подмосковье тысячу пачек сигарет

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Около тысячи пачек сигарет похитили двое ранее судимых уроженцев Кабардино-Балкарии из магазина в посёлке Гжельского кирпичного завода. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Злоумышленники взломали монтировкой входную дверь, собрали в полиэтиленовые мешки пачки сигарет, прихватили с собой терминал сбора данных для учёта и списания товара и ушли.

«Общая сумма ущерба составила свыше 350 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Полицейские установили, на каком автомобиле уехали воры. Машину остановили на Егорьевском шоссе, находившихся там мужчин задержали. А в тайнике, находившимся недалеко от места преступления, оперативники нашли часть украденных товаров.

Расследование продолжается. До суда задержанных оставили под стражей.
Лев Каштанов

