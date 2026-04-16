Двое рецидивистов украли из магазина в Подмосковье тысячу пачек сигарет
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Около тысячи пачек сигарет похитили двое ранее судимых уроженцев Кабардино-Балкарии из магазина в посёлке Гжельского кирпичного завода. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Злоумышленники взломали монтировкой входную дверь, собрали в полиэтиленовые мешки пачки сигарет, прихватили с собой терминал сбора данных для учёта и списания товара и ушли.
«Общая сумма ущерба составила свыше 350 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.Полицейские установили, на каком автомобиле уехали воры. Машину остановили на Егорьевском шоссе, находившихся там мужчин задержали. А в тайнике, находившимся недалеко от места преступления, оперативники нашли часть украденных товаров.
Расследование продолжается. До суда задержанных оставили под стражей.