В Доме-музее Вячеслава Тихонова открылся театральный фестиваль «Летние звёзды»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В Доме-музее Вячеслава Тихонова открыли II Театральный фестиваль «Летние звёзды». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Гости церемонии познакомились с миниатюрой «Ревизор» творческого коллектива «Арт-сцена» МОУ «Гимназия» и спектаклем «Дети войны» театральной студии «Домино» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культурного развития «Некрасовский» филиала сельского дома культуры «Бригантина». Публика высоко оценила выступления театральных коллективов», – отметили в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Фестиваль «Летние звёзды» проходит в Павлово-Посадском городском округе с 17 мая по 30 августа в выходные дни. Участниками стали творческие организации, студии и мастерские разных направлений из Павлово-Посадского городского округа и из других городов Подмосковья.
Афишу фестиваля можно найти на сайтах Дома-музея Вячеслава Тихонова и администрации Павлово-Посадского городского округа.
Читайте также:
В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»
В Павловском Посаде открыли сезон уличных рок-концертов
Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство двора
Лора Луганская