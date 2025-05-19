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В Доме-музее Вячеслава Тихонова открылся театральный фестиваль «Летние звёзды»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Доме-музее Вячеслава Тихонова открыли II Театральный фестиваль «Летние звёзды». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Гости церемонии познакомились с миниатюрой «Ревизор» творческого коллектива «Арт-сцена» МОУ «Гимназия» и спектаклем «Дети войны» театральной студии «Домино» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культурного развития «Некрасовский» филиала сельского дома культуры «Бригантина». Публика высоко оценила выступления театральных коллективов», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фестиваль «Летние звёзды» проходит в Павлово-Посадском городском округе с 17 мая по 30 августа в выходные дни. Участниками стали творческие организации, студии и мастерские разных направлений из Павлово-Посадского городского округа и из других городов Подмосковья.

Афишу фестиваля можно найти на сайтах Дома-музея Вячеслава Тихонова и администрации Павлово-Посадского городского округа.

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В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»
19 мая 2025, 11:42

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Детский театральный коллектив «СказкаГрад» из Павлово-Посадского городского округа представил новый спектакль «Малютка из цветка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Юные артисты прекрасно справились с ролями. Молодым талантам удалось передать всю глубину эмоций героев. Зрители переживали вместе с персонажами радостные моменты и преодолевали трудности. Не оставила равнодушных и подборка костюмов – каждый элемент, продуманный до мелочей, создавал неповторимую визуальную гармонию», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Успех «Малютки из цветка» стал возможным благодаря режиссёру-постановщику Елене Давыдовой.
«В театре не бывает неважных ролей. Каждый житель волшебного мира добавлял особый шарм. На кувшинках в многоголосом хоре пели очаровательные лягушки. Розы, ромашки и незабудки в саду цветочницы мило покачивали красивыми головками. Всё в этой сказке было окутано очарованием. В ней даже колоритный жук и деловые гусеницы вызывали восторг у зрителей», – сказала депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Анна Суница.
По её словам, старая сказка была прочитана по-новому, и это было прекрасно.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

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Пак временно сменил Аубакирова на посту главы Жуковского
19 мая 2025, 11:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Борис Аубакиров покинул пост главы городского округа Жуковский. Об этом сообщили в пресс-служба администрации муниципалитета.
«Аубакиров досрочно сложил полномочия главы Жуковского. Эту должность он занимал с 16 декабря 2023 года. Временно исполнять полномочия руководителя муниципалитета будет Андроник Пак», – говорится в сообщении.
Ранее Пак возглавлял городской округ Дзержинский. В конце пошлого года муниципалитета вошел в состав городского округа Люберцы.

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#московская область
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Росгвардейцы задержали Подмосковье изобретательного магазинного вора
19 мая 2025, 11:15

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Ленинском городском округе подозреваемого в краже из магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Посетитель сложил в продуктовую корзину одежду, керамический нож, две банки кофе и бакалейные товары. Однако работники службы безопасности заметили по камерам видеонаблюдения, что на кассе самообслуживания покупатель оплатил лишь две позиции с низкой стоимостью. Остальной товар на общую сумму более 4 тыс. рублей он просто сложил в пакет и направился к выходу», – рассказали в пресс-службе.
Сработали тревожная сигнализация. Прибывшие сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали полиции. По факту кражи проводится проверка.

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О состоянии родственника в больнице по номеру 122 узнали 17,9 тыс. жителей Подмосковья
О состоянии родственника в больнице по номеру 122 узнали 17,9 тыс. жителей
19 мая 2025, 11:04

Фото: iStock / Tippapatt

Более 5 тыс. жителей Подмосковья с начала года узнали по номеру 122 о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из областных больниц. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«О состояние пациента по номеру 122 узнали более 5 тыс. человек, что на 1 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Всего с момента запуска такой опции ею воспользовались около 17,9 тыс. жителей. После звонка с заявителем связываются лечащий врач или сотрудник медучреждения. Он ответит на все вопросы», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Получить информацию можно о пациентах старше 18 лет, указавших данные родственника при госпитализации. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Если заявка оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов текущего дня. Если она оставлена после 11:00 или в выходной либо праздничный день, информация поступит до 20:00 следующего рабочего дня.

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С 26 мая изменится схема прохода к пригородным поездам на Ярославском вокзале
19 мая 2025, 10:47

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 26 мая изменится схема прохода к пригородным поездам на Ярославском вокзале. Теперь, чтобы попасть к путям 1А–3, нужно будет воспользоваться досмотровыми зонами в здании вокзала, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пути 1А–3 предназначены для дальних поездов, а пригородные составы отправляются с них обычно в вечернее время. Изменения в схеме прохода связаны с требованиями Федерального закона «О транспортной безопасности».

Новую схему прохода разместят на информационных плакатах. Кроме того, объявления о нововведениях прозвучат по громкой связи на вокзале и в электричках.

Для тех, кто пользуется пригородными поездами с других платформ, схема прохода останется прежней. Выход с платформ также будет осуществляться без изменений.

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