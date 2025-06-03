Стартовала регистрация на два крупнейших подмосковных турнира по гольфу

03 июня 2025, 22:50

оригинал Фото: пресс-служба Федерации гольфа МО

В Подмосковье открыли регистрацию на два крупнейших региональных турнира сезона – первенство и чемпионат Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гольфа Московской области.





Первенство Московской области – главное региональное соревнование среди юниоров. Турнир юных звёзд пройдёт с 30 июня по 2 июля на живописном поле Гольф & Яхт-клуба «Пестово» на берегу Пестовского водохранилища.



А с 27 по 29 августа состоится одно из главных событий гольф-сезона России – чемпионат Московской области. Турнир проведут в Golf & Country Club Agalarov, поле которого спроектировал архитектор Кэл Олсен. ​



«Первенство и чемпионат Московской области – не просто соревнования, а фундамент развития гольфа в регионе. С каждым годом растёт уровень подготовки игроков, усиливается конкуренция, расширяется география участников. Это говорит о том, что Подмосковье становится центром притяжения для российского гольфа. Мы гордимся тем, что турниры проходят на лучших полях страны», – сказал первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.