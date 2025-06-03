В Подмосковье состоятся два матча юношеской сборной России по футболу
Два матча проведёт в учебно-тренировочном центре в подмосковном Кратове футбольная сборная России U-20, соперниками россиян станут молодые спортсмены из Омана. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Матчи состоятся 4 и 7 июля. Обе игры начнутся в 18:00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в официальной группе Российского футбольного союза в соцсети «ВКонтакте», — отмечается в сообщении.Сейчас юношеская сборная России по футболу тренируется на стадионе «Родина» в подмосковных Химках. На сборы вызван 21 спортсмен: два вратаря, два нападающих, восемь защитников и девять полузащитников.
Это первый сбор ребят в текущем году. Предыдущий сбор был в ноябре — перед поездкой в Южную Америку.