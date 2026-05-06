Стартовала регистрация на Коломенский полумарафон «Летопись Победы»

06 мая 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Открыта запись на участие в Коломенском полумарафоне «Летопись Победы». В этом году его проведут в понедельник, 11 мая, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Мероприятие четвёртый год подряд соберёт любителей бега из разных городов России.



На дистанции от 3000 метров до 21,1 км выйдут взрослые любители лёгкой атлетики. Для бегунов моложе 12 лет предусмотрена 500-метровая дистанция.

«Маршрут полумарафона проложен вдоль живописной набережной реки Коломенки и кремлёвских стен так, чтобы спортсмены и гости смогли познакомиться с архитектурой исторической части Коломны», – отметили организаторы.