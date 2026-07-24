Стартовала регистрация на Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу

24 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Традиционный Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу 3×3 проведут 22 августа в Ногинске на Фонтанной площади. Регистрация участников началась 24 июля, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Подать заявку можно на сайте ФИБА до 23 часов 59 минут 15 августа или до заполнения всех мест.

«Турнир посвящён памяти патриарха баскетбола Давида Яковлевича Берлина, который более 70 лет возглавлял основанный им подмосковный женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них двукратные олимпийские чемпионки Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. Вместе с клубом Берлин стал чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок Ронкетти», – рассказали в ведомстве.