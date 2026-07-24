Стартовала регистрация на Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу
Традиционный Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу 3×3 проведут 22 августа в Ногинске на Фонтанной площади. Регистрация участников началась 24 июля, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Подать заявку можно на сайте ФИБА до 23 часов 59 минут 15 августа или до заполнения всех мест.
«Турнир посвящён памяти патриарха баскетбола Давида Яковлевича Берлина, который более 70 лет возглавлял основанный им подмосковный женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них двукратные олимпийские чемпионки Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. Вместе с клубом Берлин стал чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок Ронкетти», – рассказали в ведомстве.
Расписание турнира доступно на сайте.
Ежегодный турнир проводится с 2014 года и считается крупнейшими в стране соревнованиями по стритболу. В прошлом году в нём участвовали свыше 1000 спортсменов из разных регионов России в составе более чем 250 команд.