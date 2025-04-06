В Шатуре пять ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания «Почётный гражданин»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Пять ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания «Почётный гражданин муниципального округа Шатура» в преддверии 80-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Звания были удостоены участники Великой Отечественной войны и жители муниципалитета Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский, Дмитрий Иванович Киселев, Мария Никифоровна Кошелева и Дмитрий Моисеевич Межевов.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Решение по данному вопросу приняли в ходе очередного заседания муниципального Совета Депутатов. Свидетельства о присвоении почётного звания и награды ветеранам вручил лично глава округа Николай Прилуцкий.
Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв не раз подчёркивал значимость бережного отношения к ветеранам. Все участники Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, будут наделены особым статусом почётных граждан в год 80-летия Победы в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
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Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Решение по данному вопросу приняли в ходе очередного заседания муниципального Совета Депутатов. Свидетельства о присвоении почётного звания и награды ветеранам вручил лично глава округа Николай Прилуцкий.
«Большой честью и огромным удовольствием стало для меня вручение знаков «Почётный гражданин муниципального округа Шатура» нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной», – отметил Прилуцкий.Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв не раз подчёркивал значимость бережного отношения к ветеранам. Все участники Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, будут наделены особым статусом почётных граждан в год 80-летия Победы в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
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Анастасия Чинкова