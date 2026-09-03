В Балашихе задержали пьяного, угрожавшего ножом посетителям магазина
Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, угрожавшего убийством посетителям магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
В дежурную часть поступила информация о правонарушении в торговой точке, расположенной на улице Юлиуса Фучика.
«Прибыв на место, правоохранители выяснили, что между нетрезвым мужчиной и группой граждан произошёл словесный конфликт. После ссоры 45-летний житель Калужской области ушёл домой, но вскоре вернулся в торговый павильон с ножом и стал демонстрировать его присутствующим, выражая намерение расправиться с оппонентами», ‒ рассказали в ведомстве.Стражи порядка оперативно пресекли опасные действия нарушителя и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства. Изъятый нож направили на экспертизу.