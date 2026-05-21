Стартует регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга»
Регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга» стартует в полдень 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Подать заявку на участие можно по ссылке. Для регистрации нужно зайти на официальную страницу события, создать кабинет ребёнка, выбрать событие «Дубненский полумарафон «Большая Волга 2026», нажать кнопку «Зарегистрировать друга» и заполнить данные. После регистрации на указанную электронную почту придёт номер участника. У каждого ребёнка должна быть своя электронная почта.
Дубненский полумарафон «Большая Волга» – традиционное спортивное событие, объединяющее профессиональных бегунов, любителей и семьи с детьми.
Участвовать в стартах «Суперлиги Подмосковья» могут все желающие от новичков до продвинутых бегунов. Для новичков организован забег на три километра. Приобрести слот на эту дистанцию можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта.
Дата проведения: 20 июня 2026 года. Место проведения: Московская область, Дубна, аллея им. Высоцкого, д. №1, площадь у ДК «Мир».
