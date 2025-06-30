Подмосковные спасатели вызволили из западни обессиленную лисицу

30 июня 2025, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса пришли на помощь лисице, застрявшей в очистном сооружении на берегу озера Сенеж. Инцидент произошёл в деревне Осипово городского округа Солнечногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.





Тревожный сигнал поступил от жителей деревни. Со стороны очистных сооружений на берегу водоёма доносился жалобный скулёж. Люди решили обратились к спасателям.



«Прибыв на место, специалисты столкнулись с непростой задачей. Внутри бетонной камеры системы очистки, заполненной водой, метался испуганный и обессилевший от холода и волнений пленник. Животное пыталось найти выход, но скользкие стены и глубина не давали шанса. Специальным приспособлением сотрудники аккуратно вызволили хвостатого бедолагу на сушу. Только тогда стало ясно, что это лиса. Она была переохлаждена и находилась в сильном стрессе», – рассказали в пресс-службе.