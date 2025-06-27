Маленькая девочка застряла головой в качелях в Красногорске
Маленькая девочка застряла головой в качелях в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
9-летняя девочка самостоятельно просунула голову под металлическую дужку качели-балансира, но выбраться обратно уже не смогла. На место происшествия прибыли сотрудники Мособлпожспаса.
Девочка сильно волновалась и дергалась, что затрудняло работу специалистов. Чтобы избежать травм, спасатели надели на нее защитный шлем.
Пострадавшую удалось освободить спустя чуть больше часа после произошедшего. Медицинская помощь девочке не понадобилась.
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