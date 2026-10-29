Стас Ярушин согласился выступить в образе зомби на Хэллоуин за два млн рублей
Певец Стас Ярушин готов выступить в нашумевшем образе зомби на Хэллоуин за два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Следует отметить, что ранее шоумен отказывался гримироваться даже за повышенный гонорар. Однако теперь звезда «Универа» изменил позицию и может повторить на корпоративе образ из своей песни.
За дополнительный грим артист просит 80 тысяч рублей. Из свободных дат — 1 ноября. В хэллоуинскую ночь «зомби» будет занят. Ярушин выдвигает два требования по гримёркам: одна для него, вторая для музыкантов.
В меню — исключительно рыба. В welcome-зоне должна быть нарезка сёмги, муксуна, форели или кеты, а на горячее — рыбный стейк. В райдере есть гречка и коньяк Hennessy либо «Арарат 5*».
Читайте также: