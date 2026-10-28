«Девочка в безопасности»: Адвокат Дибровой ответила на обвинения Елены Товстик
Адвокат Дибровой заявила о законности поездки дочери Елены Товстик в Китай
Адвокат Полины Дибровой Марина Дубровская заявила, что поездка модели с дочерью Романа и Елены Товстик в Китай носит законный характер.
В беседе с «Газетой.Ru» Дубровская пояснила, что запрет на выезд ребёнка отсутствовал, а Диброва получила нотариальное разрешение от отца девочки.
«В соответствии со статьёй 20 Федерального закона № 114 достаточно согласия одного родителя. Пограничный контроль пройдён без замечаний. Никакого запрета на поездку не было. Девочка в безопасности и находится под присмотром взрослых. Слова о том, что ребёнок «в опасности», ничем не подтверждены. Они вводят общественность в заблуждение и травмируют саму девочку», — рассказала адвокат.Роман Товстик при этом назвал обвинения бывшей жены пиаром и отметил, что девочка сама хотела поехать и раньше много путешествовала с Полиной.