«Девочка в безопасности»: Адвокат Дибровой ответила на обвинения Елены Товстик

28 октября 2026, 19:00

Адвокат Дибровой заявила о законности поездки дочери Елены Товстик в Китай

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Адвокат Полины Дибровой Марина Дубровская заявила, что поездка модели с дочерью Романа и Елены Товстик в Китай носит законный характер.





В беседе с «Газетой.Ru» Дубровская пояснила, что запрет на выезд ребёнка отсутствовал, а Диброва получила нотариальное разрешение от отца девочки.

«В соответствии со статьёй 20 Федерального закона № 114 достаточно согласия одного родителя. Пограничный контроль пройдён без замечаний. Никакого запрета на поездку не было. Девочка в безопасности и находится под присмотром взрослых. Слова о том, что ребёнок «в опасности», ничем не подтверждены. Они вводят общественность в заблуждение и травмируют саму девочку», — рассказала адвокат.