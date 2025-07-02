В индустриальном парке «Есипово» запустили новый завод металлоконструкций
Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Производство металлоконструкций появилось в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Его запустила компания «Аполло», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания «Аполло» инвестировала в строительство и запуск предприятия по выпуску металлоконструкций более 500 млн рублей. После вывода завода на полную мощность там смогут выпускать до 1,7 тыс. тон готовой продукции в месяц», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Аполло» производит металлоконструкции для строительства – каркасы зданий, балки, колонны и фермы. Производственные процессы построены на основе инструментов бережливого производства, которые предусматривают работу без выпуска дефектной продукции, простоев, перепроизводства и излишних транспортировок. Для этого цеха разгрузки и погрузки тяжёлых металлоконструкций оснащены необходимым оборудованием.
Штатное расписание предполагает создание на предприятии не менее 80 рабочих мест.