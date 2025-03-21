Стенд Подмосковья назвали самым гостеприимным на Международной выставке туризма

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Стенду Подмосковья на 31-й Международной выставке туризма MITT 2025 присудили почётное звание «Самый гостеприимный стенд». Об этом по итогам завершившегося события сообщил зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Подмосковье обладает туристическим потенциалом, который мы продолжаем развивать. Участие в выставке помогает нам в этом. На MITT 2025 свои туристические возможности представили Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Серпухов и Подольск. Эти города славятся богатой историей и культурой, что создаёт возможности для развития туризма. На выставке побывали более 16 тыс. человек, а стенд Подмосковья был признан самым гостеприимным», – отметил Хайкин.В выставке также приняли участие «Объединение Гжель», представители которого рассказали о туристических возможностях кластера, и производители мобитраков. Были представлены и подмосковные отели. Участники рассказали о летних программах отдыха, провели дегустацию продуктов местных производителей и викторины, на которых разыграли призы и сувениры.
Всего в работе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства участвовали более 1 тыс. компаний из 34 государств. Среди них – страны СНГ и Ближнего Востока, Индия, Непал, Китай, Венгрия, Куба и другие.
В рамках форума состоялось более 30 деловых мероприятий.
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Лора Луганская