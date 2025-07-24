Стены школы им. Матвеева в Химках украшают космической росписью

24 июля 2025, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В химкинской школе №8 имени В. И. Матвеева, где продолжается капремонт, приступили к росписи стен. Уже в сентябре в обновлённую школу пойдут более 650 детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Мастера разработали концепцию изображений, представляющих историю города. Помещения украсят яркие рисунки космической тематики. Сейчас специалисты работают над одной из главных композиций – изображением великого авиаконструктора Семёна Лавочкина и его изобретений. Мастера соединяют холсты трафарета в единое полотно, а затем переносят рисунки на стены. Такая техника носит название «сграффито».

«Это древняя техника. Суть заключается в том, что изображение вырезается по сырой штукатурке. Мы режем по гипсовому материалу. Впоследствии всё это закрашивается силикатной краской, и получается цветное изображение», — рассказал художник-бригадир Фёдор Саладилов.