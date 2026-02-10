Достижения.рф

Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 февраля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на 15 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.

«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» м М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 800 тысяч машин. Это на 24% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Лев Каштанов

