Сторонника террористической организации задержали за призывы сотрудничать с ВСУ

Видео: пресс-служба УФСБ по Москве и МО
Сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области вместе с коллегами из Орловской области задержали россиянина за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства и оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Установлено, что уроженец Орловской области 2002 года рождения являлся пособником признанной в России террористической организации. Находясь в Московском регионе, он разместил в интернете публикации, призывающие российских военных переходить на сторону противника и к сотрудничеству с ВСУ путём предоставления информации о дислокации и численности российских войск в зоне проведения спецоперации», – рассказали в ведомстве.Кроме того, россиянин разместил в телеграм-канале видеоролики с пропагандой идей терроризма и оправданием террористов.
Возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах, публичном оправдании и пропаганде терроризма.
Фигурант задержан по месту регистрации в Орловской области и доставлен в Москву. Суд заключил его под стражу. Сейчас устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности мужчины.
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Лора Луганская