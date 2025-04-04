СК показал кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье военного

Видео: Следственный комитет России
ФСБ задержала готовившего теракт в Подмосковье военнослужащего. Следственный комитет показал кадры допроса задержанного. Злоумышленник рассказал, что общался с украинской разведкой через Telegram.
Мужчина должен был устроить диверсию, а взамен ему пообещали эвакуировать его детей. Следователи считают, что фигурант участвовал в террористическом сообществе. Силовики задержали военного, когда он доставал компоненты, чтобы создать взрывчатку.
В телефоне была обнаружена переписка с куратором, где говорилось о будущем преступлении. Открыто уголовное дело по статьям о подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки. Следователи изучают все детали.
Читайте также:
Беспокойство НАТО, зачистка территорий в Торецке, обстрелы на Херсонском фронте: последние новости СВО на 4 апреля
В Подмосковье предотвратили организованный Киевом теракт
ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
В телефоне была обнаружена переписка с куратором, где говорилось о будущем преступлении. Открыто уголовное дело по статьям о подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки. Следователи изучают все детали.
Читайте также:
Беспокойство НАТО, зачистка территорий в Торецке, обстрелы на Херсонском фронте: последние новости СВО на 4 апреля
В Подмосковье предотвратили организованный Киевом теракт
ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
Никита Кротов