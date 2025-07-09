Окружение Эмерсона Рояла готово обсудить переход в «Спартак» ближе к концу ТО
Окружение бразильского защитника «Милана» Эмерсона Рояла готово обсудить переход футболиста в «Спартак» ближе к концу летнего трансферного окна.
Согласно информации Metaratings.ru, представителям спортсмена озвучили предложение «Спартака», однако на сегодняшний день Россия не является приоритетом для защитника. При этом сам «Милан» готов рассматривать предложения по бразильцу.
Стоимость 26-летнего Эмерсона Рояла, по данным Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.
Ранее Валерий Шмаров высказался о переходе Заболотного в «Спартак». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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