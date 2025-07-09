Андреев назвал справедливым возможное возвращение «Оренбурга» в РПЛ
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о возвращении клуба в РПЛ в связи с исключением «Торпедо».
«Отличные новости. Всё по справедливости», — отметил Андреев в беседе с Metaratings.ru.
По словам бывшего спортивного директора, его уже ничем не удивить.
До этого стало известно, что «Торпедо» исключат из Российской Премьер-Лиги и вернут «Оренбург». Московский клуб не допустят до чемпионата из-за скандала с подкупом судей в Первой Лиге.
Ранее игрок «Зенита» Энрике выделил главных конкурентов в борьбе за золото РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».