«Голову оторвут»: Тренер высказался об игре Энрике и Сантоса в России и на ЧМ
Тренер Овчинников: Энрике и Сантос будут играть в России вполноги за зарплату
Российский футбольный специалист Валерий Овчинников раскритиковал легионеров «Зенита» Луиса Энрике и Дугласа Сантоса. Об этом стало известно 17 июня.
В интервью Metaratings.ru спикер отметил, что присутствие игроков национальных сборных в российских клубах — это престиж, однако поведение таких футболистов вызывает вопросы. По его словам, бразильцы привыкли к комфортным условиям в России и не чувствуют должной ответственности перед местными болельщиками.
«Они выкладываются за свою сборную, а в РПЛ будут играть вполноги, за зарплату. Они понимают, что за их спиной — ЧМ смотрят миллионы бразильцев, которые сразу же голову оторвут, если что», — сказал Овчинников.
Он призвал жестко пресекать подобные проявления, сравнивая их с сорняками, и ужесточить наказания за дисциплинарные нарушения, в том числе за опоздания на сборы. На чемпионате мира-2026 Дуглас Сантос вышел в стартовом составе в первом матче Бразилии против Марокко (1:1) и, по оценкам ряда статистических порталов, его признали лучшим игроком встречи. Луис Энрике появился на поле на 62-й минуте, заменив партнера, но результативными действиями не отметился.
Следующий матч сборная Бразилии проведет против Гаити 20 июня. Начало — в 03:30 по московскому времени.