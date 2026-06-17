«Голову оторвут»: Тренер высказался об игре Энрике и Сантоса в России и на ЧМ

17 июня 2026, 14:46

Тренер Овчинников: Энрике и Сантос будут играть в России вполноги за зарплату

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Российский футбольный специалист Валерий Овчинников раскритиковал легионеров «Зенита» Луиса Энрике и Дугласа Сантоса. Об этом стало известно 17 июня.





В интервью Metaratings.ru спикер отметил, что присутствие игроков национальных сборных в российских клубах — это престиж, однако поведение таких футболистов вызывает вопросы. По его словам, бразильцы привыкли к комфортным условиям в России и не чувствуют должной ответственности перед местными болельщиками.





«Они выкладываются за свою сборную, а в РПЛ будут играть вполноги, за зарплату. Они понимают, что за их спиной — ЧМ смотрят миллионы бразильцев, которые сразу же голову оторвут, если что», — сказал Овчинников.