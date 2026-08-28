Стрелки из Подмосковья завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся

28 августа 2026, 09:09

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе. Такой результат обеспечил подмосковной сборной первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в селе Матюшинское в Татарстане с 22 по 26 августа. В них участвовали 210 стрелков из 47 субъектов РФ.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Анна Топоркова из Ногинска по итогам упражнения «пистолет пневматический, 60 выстрелов» среди девушек», — говорится в сообщении.