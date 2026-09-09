В округе Егорьевск неизвестные подожгли лес
Лесной пожар произошёл в 300 метрах от деревни Жучата округа Егорьевск во вторник, 8 сентября. Специалисты установили, что причиной возгорания стали действия человека. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар оперативно обнаружили при помощи системы видеомониторинга.
«В тушении принимали участие шесть членов лесопожарных формирований, использовались четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.В настоящее время ведутся розыски виновных в поджоге. Им грозят крупные штрафы. Для физлиц сумма взыскания за лесной пожар составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.
В областном Комлесхозе также напомнили, что если пожар принёс большой ущерб или есть пострадавшие, то нарушителей правил безопасности ждёт уголовное преследование и лишение свободы на срок до десяти лет.