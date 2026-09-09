В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» продолжается строительство поликлиники

09 сентября 2026, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 216 посещений в смену, возводят в составе жилого комплекса «Прибрежный Парк» на территории округа Домодедово. Сейчас на объекте ведутся общестроительные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Согласно проекту, общая площадь трёхэтажной поликлиники составит около четырёх тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены разные входы для взрослых и маленьких пациентов. А во встроенно-пристроенной части разместят подстанцию скорой помощи.





«В настоящее время на объекте кладут стены и перегородки, а также занимаются устройством кровельного покрытия», — отмечается в сообщении.