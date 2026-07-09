Стрелки из Подмосковья завоевали награды Кубка России

09 июля 2026, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали выиграли представители Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходят с 1 по 11 июля в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» на территории Дмитровского округа.





«София Никулина из Химок заняла второе место в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять метров среди женщин. Победу в этой дисциплине одержала спортсменка из Омской области, а бронзовую медаль получила москвичка», — говорится в сообщении.