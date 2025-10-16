«Петя дал денег»: Марк Вологдин рассказал, как ему помог Петр Ян
Марк Вологдин рассказал, что Петр Ян помог ему с деньгами после травмы колена
Российский боец Марк Вологдин рассказал, как экс-чемпион UFC Петр Ян поддержал его после серьезной травмы. Подробности приводит «РБ Спорт».
В беседе с изданием Вологдин пояснил, что в 2024 году приехал на сборы в Екатеринбург. После двух лет в зале в Швеции он «перегорел», поэтому решил сменить обстановку. Спортсмен чувствовал, что у него развивается депрессия, с которой он раньше не сталкивался.
«Поехал в Екатеринбург, а Борис Медведев сказал: «Мы тебе все сделаем». Он и Ильяс Хамзин очень помогли. Я же приехал без денег, без ничего, но и в квартире жил, и кушал, и тренировался бесплатно», — поделился боец.Во время совместной работы с Яном Вологдин травмировал колено — на него упал другой спортсмен. Из-за этого ему пришлось сняться с запланированного боя. Боец отметил, что в этот трудный момент на помощь пришел Ян и другие члены команды.
«Тогда мне еще больше помогли с восстановлением. Петя дал денег, каждый пацан в «Архангеле Михаиле» помогал чем мог», — добавил Вологдин.