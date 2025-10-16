«Петя дал денег»: Марк Вологдин рассказал, как ему помог Петр Ян

16 октября 2025, 11:40

Марк Вологдин рассказал, что Петр Ян помог ему с деньгами после травмы колена

Петр Ян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский боец Марк Вологдин рассказал, как экс-чемпион UFC Петр Ян поддержал его после серьезной травмы. Подробности приводит «РБ Спорт».





В беседе с изданием Вологдин пояснил, что в 2024 году приехал на сборы в Екатеринбург. После двух лет в зале в Швеции он «перегорел», поэтому решил сменить обстановку. Спортсмен чувствовал, что у него развивается депрессия, с которой он раньше не сталкивался.

«Поехал в Екатеринбург, а Борис Медведев сказал: «Мы тебе все сделаем». Он и Ильяс Хамзин очень помогли. Я же приехал без денег, без ничего, но и в квартире жил, и кушал, и тренировался бесплатно», — поделился боец.

«Тогда мне еще больше помогли с восстановлением. Петя дал денег, каждый пацан в «Архангеле Михаиле» помогал чем мог», — добавил Вологдин.