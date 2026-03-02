Стрелок Аристархов из Подмосковья стал чемпионом Европы

02 марта 2026, 12:20

оригинал Антон Аристархов/Фото: пресс-служба Минспорта МО

Антон Аристархов из Московской области одержал победу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Подмосковный спортсмен показал лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Второе место в этой дисциплине занял представитель Германии, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся стрелок из Швейцарии.



