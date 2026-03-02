Стрелок Аристархов из Подмосковья стал чемпионом Европы
Антон Аристархов из Московской области одержал победу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Подмосковный спортсмен показал лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Второе место в этой дисциплине занял представитель Германии, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся стрелок из Швейцарии.
Европейские соревнования по пулевой стрельбе проходят в столице Армении Ереване с 1 по 4 марта. В них принимают участие 350 стрелков из 40 стран.«Этот день настал, я выиграл чемпионат Европы среди взрослых. Такого в моей карьере ещё не было. Я искренне рад!» — сказал Антон Аристархов, на счету у которого несколько побед на юниорских чемпионатах Европы.