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Стрелок из Московской области выиграл золотую медаль на чемпионате Европы

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в упражнении «соло» стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров. Для 26-летнего стрелка из Ногинска это седьмое золото в карьере, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале Аристархов встретился с серебряным призёром Олимпийских игр 2024 года, турком Юсуфом Дикечем, и одержал уверенную победу со счётом 15:12. Бронза досталась румынскому спортсмену Луке Жолдя.

Аристархов представляет Центр спортивной подготовки Московской области. Важно отметить, что российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит с 7 по 13 марта в хорватском городе Осиек.

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В больницах Подмосковья открылись стационары кратковременного пребывания
12 марта 2025, 17:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стационары кратковременного пребывания начали работать в больницах Московской области, там пациентам оказывают помощь и проводят малотравматичные операции, при которых не нужно надолго оставаться в медучреждении, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В стационары кратковременного пребывания принимают как взрослых, так и детей. Помощь оказывается по различным профилям, включая хирургию, кардиологию, офтальмологию, акушерство и гинекологию и пр.», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.
Стационары кратковременного пребывания открылись на базе 16 больниц, включая Химкинскую, Сергиево-Посадскую, Жуковскую, Воскресенскую, Химкинскую и ряд других.

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Стало известно, какие товары для детей чаще всего покупают в Московской области
12 марта 2025, 17:27

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В супермаркетах и розничных магазинах Московской области представлен широкий ассортимент детских товаров, включая продукцию для самых маленьких.
По данным Минсельхозпрода региона, в прошлом месяце жители активно покупали товары для малышей: продано более 1,7 млн одноразовых пелёнок для новорождённых, 270,2 тыс. упаковок подгузников, 43 тонны детских молочных смесей, 40,2 тыс. детских шампуней, 7,3 тыс. сосок-пустышек и 2,6 тыс. бутылочек для кормления.

Производством молока и сухих смесей для младенцев в Подмосковье занимаются семь предприятий. Среди крупнейших производителей — АО «Детское питание "Истра-Нутриция"», ЗАО «Инфаприм» и ООО «Лакталис Истра». В 2024 году общий объём производства составил 33,1 тыс. тонн — это на 14,3% больше, чем в 2023 году.

Регион обеспечивает более 41,7% выпуска этой продукции в Центральном федеральном округе и 13,5% в масштабах страны.

Одним из значимых инвестиционных проектов в отрасли станет строительство завода ООО «Мульти Милк» в Можайском округе. Предприятие будет выпускать 15 тыс. тонн адаптированных молочных смесей в год, обеспечит 175 рабочих мест, а объём вложений составит 11,2 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

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Свыше 80% озимых культур в Московской области находятся в хорошем состоянии

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#продукция
#минсельхозпрод мо
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Свыше 80% озимых культур в Московской области находятся в хорошем состоянии
12 марта 2025, 17:17

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этом году посевная площадь в Подмосковье увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом и составит 566,3 тысячи гектаров. Из них 102 тысячи гектаров (18%) заняты озимыми культурами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Озимые сеют осенью, чтобы они успели укорениться и перезимовать под снегом, а весной продолжили рост и созрели раньше яровых.

«По оперативной сводке, в Подмосковье состояние 85 % озимых зерновых культур и 84 % озимого рапса оценивается как хорошее, 15 % и 16 % соответственно – как удовлетворительное. Продолжим контролировать погодные условия в течение марта, при необходимости в случае возможных заморозков будем осуществлять пересев», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Под урожай этого года засеяно более 81,8 тысячи гектаров зерновых, включая пшеницу, рожь и тритикале, а также около 18,4 тысячи гектаров рапса. Благодаря развитию российской селекции, подмосковные хозяйства активно используют отечественные семена — их доля в посевах зерновых и зернобобовых достигает 98 %.

В Минсельхозпрод региона отмечают, что подготовка к посевной находится на высоком уровне. По предварительным данным Росгидромета, в этом году в Подмосковье посевная начнётся на 7–14 дней раньше обычного.

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#подмосковье
#минсельхозпрод мо
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Подмосковная студентка выиграла золото на XI международном турнире по спортивной борьбе
12 марта 2025, 17:05

Фото: Министерство образования Московской области

Студентка второго курса факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне Маргарита Салназарян завоевала золотую медаль на XI международном юниорском турнире по спортивной борьбе среди участников до 21 года, сообщает Министерство образования Московской области.
Спортсменка Маргарита Салназарян выступала в весовой категории до 65 кг и показала выдающиеся навыки, одержав четыре досрочные победы из пяти проведённых поединков.

По данным пресс-службы, соревнования проходили в Якутске (Республика Саха) и собрали 290 участников из 13 регионов России, а также представителей 14 стран, включая Азербайджан, Белоруссию, Венгрию, Индию, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Южную Корею и другие.

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В Красногорске открылась выставка картин Владимира Панова
12 марта 2025, 16:53

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск

Выставка картин художника Владимира Панова проходит в доме культуры «Луч» городского округа Красногорск, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Владимир Панов является постоянным участником выставок творческого объединения красногорских художников «Лик». Он пишет лирические русские пейзажи и натюрморты. На выставке представлены работы, отражающие гармонию и красоту природы», — говорится в сообщении.
Выставка открыта ежедневно с 10 утра до 20:00, возрастные ограничения — 6 .

Дом культуры «Луч» расположен по адресу: округ Красногорск, село Петрово-Дальнее, улица Школьная, 23.

Ранее сообщалось, что в Раменском историко-художественном музее открылась выставка «Фантазии штампованного стекла», на которой представлена коллекция созданной в ХХ веке стеклянной посуды из частных собраний и фондов музея.

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