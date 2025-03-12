Стрелок из Московской области выиграл золотую медаль на чемпионате Европы

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в упражнении «соло» стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров. Для 26-летнего стрелка из Ногинска это седьмое золото в карьере, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале Аристархов встретился с серебряным призёром Олимпийских игр 2024 года, турком Юсуфом Дикечем, и одержал уверенную победу со счётом 15:12. Бронза досталась румынскому спортсмену Луке Жолдя.
Аристархов представляет Центр спортивной подготовки Московской области. Важно отметить, что российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате под нейтральным флагом.
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит с 7 по 13 марта в хорватском городе Осиек.
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Аристархов представляет Центр спортивной подготовки Московской области. Важно отметить, что российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате под нейтральным флагом.
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит с 7 по 13 марта в хорватском городе Осиек.
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Дайана Хусинова