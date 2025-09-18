Стройготовность образовательного комплекса в Краснознаменске приблизилась к 40%
Образовательный комплекс из школы на 550 учеников и детского сада на 220 воспитанников возводят на улице Связистов в Краснознаменске. В настоящее время строительная готовность объекта составляет почти 40%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Рабочие закончили создание монолитного каркаса здания. Ведётся устройство наружных инженерных сетей и монтаж оконных блоков.
«Общая площадь образовательного комплекса превышает 14,3 тыс. квадратных метров. Здание разделяется на дошкольное отделение и блоки начальной, основной и старшей школы», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, а также обустроят зоны отдыха.
Сдать новый образовательный комплекс в эксплуатацию планируется в 2026 году.