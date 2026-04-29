Участниками медицинской выставки в Узбекистане стали шесть подмосковных компаний
Международная выставка «Здравоохранение — TIHE 2026» открылась в Узбекистане 28 апреля. В число участников вошли шесть компаний из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Помощь региональным производителям оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.
«Свою деятельность представили разработчик и производитель медицинских изделий ООО МЛТ, производитель медоборудования ООО «ДС.Мед», разработчик и производитель медтехники ООО «Мед ТеКо», фармацевтическая компания ООО «Инитиум‑Фарм», экспортёр медицинских изделий ИП Соловьёва и поставщик ортопедической и медицинской продукции ООО «МЕТИЗ Ортопедия», — говорится в сообщении.Всего в выставке участвуют свыше 300 компаний из 26 стран.