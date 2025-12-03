Стройка в ЖК «Героев» в Балашихе продвигается на нескольких корпусах

03 декабря 2025, 09:18

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В микрорайоне Железнодорожный Балашихи продолжается строительство жилого комплекса «Героев», который реализует компания «Главстрой Регионы». Работы ведутся сразу на нескольких объектах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







В корпусе 412 строители перешли к чистовой отделке квартир. В корпусе 413 продолжается устройство внутренних инженерных систем, монтаж лифтов и металлоконструкций.



Здесь же выполняют черновую отделку помещений общего пользования и квартир, устанавливают витражи и другие светопрозрачные конструкции.



На площадке 610 ведётся увеличение этажности. В первой секции работы идут на уровне второго этажа, во второй — сформированы конструкции третьего.



ЖК «Героев» в 2024 году получил золотую награду федерального конкурса ТОП ЖК. Девелопер «Главстрой Регионы» также отмечен золотым знаком «Надёжный застройщик России 2025».

