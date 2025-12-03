Достижения.рф

В Электростали задержали женщину с грузом наркотиков в лифчике

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали по подозрению в распространении наркотиков 44-летнюю жительницу подмосковного посёлка Монино, ранее судимую за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.



Задержание произошло на улице Карла Маркса в Электростали.

«Инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управляла женщина. При личном досмотре у неё в бюстгальтере и брюках нашли три пакета с 312 свёртками с метадоном», — говорится в сообщении.
По имеющейся у полиции информации, задержанная планировала распространять наркотики через тайники-«закладки» на территории Электростали.

Против женщины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда задержанную оставили под арестом.
Лев Каштанов

