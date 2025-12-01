В Подмосковье 87 человек переехали из аварийного жилья в новые дома
На прошлой неделе в городских округах Клин, Павловский Посад и Серпухов 87 жителей из 33 аварийных квартир получили новое жилье общей площадью 1374,04 м², сообщили в подмосковном Минстрое.
Жителям предоставили квартиры в новостройках, выплатили выкупную стоимость, оформили сертификаты, а также купили квартиры на вторичном рынке. Строительство новых домов для переселения жителей из аварийного жилья продолжают в Ступино, Лосино-Петровском, Шатуре и Климовске.
«В рамках реализации программы расселения аварийного жилья мы планомерно улучшаем условия жизни людей в Талдомском округе. Недавно мы вручили ключи от квартир жителям поселка Вербилки — в новые квартиры переехали более 300 жителей округа. Мы продолжаем эту работу и уже в следующем году семьи из оставшегося аварийного жилья переедут в современный и комфортный дом в микрорайоне «Солнечный», — рассказал министр стройкомплекса Московской области Александр Туровский.
Работы по расселению аварийного жилья в Подмосковье ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Основная цель — создать комфортные и безопасные условия для жителей, улучшить инфраструктуру и обеспечить людей современным жильём.