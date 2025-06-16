В Раменском парке подготовили развлечения для посетителей всех возрастов

16 июня 2025, 18:22

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском парке на этой неделе подготовили целый ряд развлекательных и спортивных мероприятий для жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Обещают весёлые старты, творческие мастер-классы, танцевальные вечера и кинопоказ под открытым небом.