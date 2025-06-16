В Раменском парке подготовили развлечения для посетителей всех возрастов
В Раменском парке на этой неделе подготовили целый ряд развлекательных и спортивных мероприятий для жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Обещают весёлые старты, творческие мастер-классы, танцевальные вечера и кинопоказ под открытым небом.
17 июня с 17:00 до 17:45 на площадке «Лира» утроят детские «Весёлые старты». С 18:00 до 18:45 там выступит Хор русской песни.
18 июня в 16:30 на той же площадке начнется спортивная игровая программа, а в 17:20 стартует творческий мастер-класс «Мастерим своими руками».
20 июня парк с 14:15 до 14:55 предложит подвижные игры для детей, мастер-класс (15:00-15:45), ретро-танцы (16:00-17:30), молодёжными танцы (17:30-19:00). А с 21:40 до 23:20 состоится кинопоказ под открытым небом. Все эти мероприятия также будут организованы на площадке «Лира».
В воскресенье на детской велотрассе запланированы спортивные эстафеты для детей (11:00-11:40), творческий мастер-класс (11:45-12:20), «Весёлые старты» (14:20-15:00). Ещё один мастер-класс пройдёт с 15:05 до 15:40. А на площадке «Лира» с 17:00 до 18:00 устроят спортивную тренировка «Табата».
Вход на все события будет свободным.
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