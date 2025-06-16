В Дубне для безопасности пешеходов обустроили уже 13 проекционных переходов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Пешеходные переходы по 13 адресам в Дубне теперь дополнены проекционной подсветкой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.



В этом году такие переходы оснащали не только рядом с образовательными учреждениями, но и с учётом особенностей некоторых улиц города. В частности, учитывали поток машин и так называемые «тёмные углы».

«Например, на улице Володарского достаточно темно из-за ширины дороги. Поэтому там переход подсвечивается за счёт проекции. Такие переходы видно при любой погоде», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
На улице Володарского установлено два проекционных пешеходных перехода. Ещё по два – на улицах Попова и 9 Мая. Помимо этого, проекционные пешеходные переходы появились на улицах Векслера, Джелепова, Калинина, Энтузиастов, Строителей и Университетской, на проспекте Боголюбова.

А первый проекционный переход появился в Дубне в прошлом году у Хоровой школы мальчиков и юношей, отметили в пресс-службе.


Лора Луганская

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