В Дубне для безопасности пешеходов обустроили уже 13 проекционных переходов
Пешеходные переходы по 13 адресам в Дубне теперь дополнены проекционной подсветкой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
В этом году такие переходы оснащали не только рядом с образовательными учреждениями, но и с учётом особенностей некоторых улиц города. В частности, учитывали поток машин и так называемые «тёмные углы».
«Например, на улице Володарского достаточно темно из-за ширины дороги. Поэтому там переход подсвечивается за счёт проекции. Такие переходы видно при любой погоде», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.На улице Володарского установлено два проекционных пешеходных перехода. Ещё по два – на улицах Попова и 9 Мая. Помимо этого, проекционные пешеходные переходы появились на улицах Векслера, Джелепова, Калинина, Энтузиастов, Строителей и Университетской, на проспекте Боголюбова.
А первый проекционный переход появился в Дубне в прошлом году у Хоровой школы мальчиков и юношей, отметили в пресс-службе.