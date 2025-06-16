В Дубне для безопасности пешеходов обустроили уже 13 проекционных переходов

16 июня 2025, 18:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Пешеходные переходы по 13 адресам в Дубне теперь дополнены проекционной подсветкой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.





В этом году такие переходы оснащали не только рядом с образовательными учреждениями, но и с учётом особенностей некоторых улиц города. В частности, учитывали поток машин и так называемые «тёмные углы».

«Например, на улице Володарского достаточно темно из-за ширины дороги. Поэтому там переход подсвечивается за счёт проекции. Такие переходы видно при любой погоде», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.