Строители отчитались о ходе капремонта школы в Лосино-Петровском
В Лосино-Петровском капитально ремонтируют здание школы имени Владимира Дагаева, расположенное на улице Чехова. Работы планируется завершить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
В министерстве также напомнили, что первый этап капитального ремонта проводился в школе в 2022-2023 годах. Тогда в здании заменили инженерные сети, провели отделочные работы и установили новые двери и окна.«Сейчас на объекте на 95% завершено обновление фасада, ведутся работы на участке примыкания фасада к отмостке. Обустраивается также спортивное ядро на пришкольной территории. На стадионе уже появился искусственный газон, ведётся укладка резинового покрытия на беговой дорожке вокруг футбольного поля», — говорится в сообщении.