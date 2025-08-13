Строители отчитались о ходе капремонта школы в Лосино-Петровском

13 августа 2025, 13:31

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Лосино-Петровском капитально ремонтируют здание школы имени Владимира Дагаева, расположенное на улице Чехова. Работы планируется завершить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».



