Строители отчитались о ходе капремонта техникума в Пушкине

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В учебном корпусе Межрегионального центра компетенций техникума имени С.П. Королёва в подмосковном Пушкине проводится капитальный ремонт, о ходе работ и сроках их окончания рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте общей площадью более полутора тысяч квадратных метров завершаются кровельные работы, ведется устройство конструкций фасада, а также общестроительные работы — укладка настенной плитки, чистовая отделка помещений, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании должны обновить все инженерные сети, радиаторы и сантехнику, фасад, окна и двери, полы и потолки, а также помещения, установить новое учебное оборудование и мебель и провести благоустройство прилегающей территории.
Открыть обновлённый корпус должны 1 сентября.
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