Строители отчитались о ходе возведения моста через реку Синичку в Красногорске
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Мост через реку Синичку возводят на территории городского округа Красногорск в рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас дорожники приступили к устройству ригелей (верхней части) опор моста. Параллельно монтируются металлоконструкции на правой стороне пролётного строения путепровода в деревне Сабурово. Общая масса металлоконструкций составит 1,1 тыс. тонн», — говорится в сообщении.Продолжается также строительство ливнёвки и переустройство инженерных коммуникаций на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное. На некоторых участках трассы идёт устройство дорожной одежды, по основному ходу дороги продолжается устройство армогрунтовой насыпи.
Основные строительные работы должны быть завершены до конца 2026 года.