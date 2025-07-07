Строители отчитались о ходе возведения моста через реку Синичку в Красногорске

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Синичку возводят на территории городского округа Красногорск в рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



«Сейчас дорожники приступили к устройству ригелей (верхней части) опор моста. Параллельно монтируются металлоконструкции на правой стороне пролётного строения путепровода в деревне Сабурово. Общая масса металлоконструкций составит 1,1 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Продолжается также строительство ливнёвки и переустройство инженерных коммуникаций на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное. На некоторых участках трассы идёт устройство дорожной одежды, по основному ходу дороги продолжается устройство армогрунтовой насыпи.

Основные строительные работы должны быть завершены до конца 2026 года.
Лев Каштанов

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