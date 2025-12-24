В Звёздном городке продолжают капремонт Дома космонавтов
В ЗАТО Звёздный городок продолжают капитальный ремонт дома культуры «Дом космонавтов». Здание расположено в доме № 7. Подрядчик завершает демонтаж и уже приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.
Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Завершить все работы планируют до конца 2026 года.
В ходе капремонта специалисты отремонтируют кровлю и фасад, обновят входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. Внутри здания выполнят отделку помещений и приведут в порядок прилегающую территорию. Кроме того, для дома культуры закупят новую мебель и учебное оборудование.
Здание Дома космонавтов построили в 1967 году. За десятилетия оно стало главным культурным центром Звёздного городка. Здесь жители отдыхают, занимаются творчеством и приводят детей на занятия. Дом культуры остается местом памяти и уважения к первому космонавту Юрию Гагарину.
