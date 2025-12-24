В Звёздном городке продолжают капремонт Дома космонавтов

24 декабря 2025, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В ЗАТО Звёздный городок продолжают капитальный ремонт дома культуры «Дом космонавтов». Здание расположено в доме № 7. Подрядчик завершает демонтаж и уже приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.