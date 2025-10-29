В Балашихе отчитались о ходе капремонта школы №6

29 октября 2025, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №6, расположенное на улице 1 Мая в балашихинском микрорайоне Саввино, капитально ремонтируют. Сейчас на объекте завершаются демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Площадь здания составляет более 1,2 тыс. квадратных метров. Обновление ведётся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».





«В настоящее время рабочие завершают демонтаж. Кроме того, они уже приступили к общестроительным и отделочным работам», — говорится в сообщении.