В Балашихе отчитались о ходе капремонта школы №6
Здание школы №6, расположенное на улице 1 Мая в балашихинском микрорайоне Саввино, капитально ремонтируют. Сейчас на объекте завершаются демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Площадь здания составляет более 1,2 тыс. квадратных метров. Обновление ведётся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
«В настоящее время рабочие завершают демонтаж. Кроме того, они уже приступили к общестроительным и отделочным работам», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в школе обновят фасад, входную группу, кровлю и инженерные сети, установят новые двери и окна, сантехнику и мебель, проведут отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию.