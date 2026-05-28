В Пушкинском округе проверили ход обустройства пешеходных дорожек

28 мая 2026, 09:18

Программа по превращению протоптанных жителями тропинок в удобные асфальтовые дорожки реализуется в Московской области. Ход работ в Пушкинском округе проверил председатель местного Совета депутатов Артём Садула. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Одну из тропинок благоустраивают в посёлке Софрино. Об этом ранее попросили местные жители.





«Депутаты встречаются на сельских территориях, получают наказы от жителей. И эта тропа тоже благоустраивается по наказам наших жителей», — сказал Артем Садула.