В Пушкинском округе проверили ход обустройства пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Программа по превращению протоптанных жителями тропинок в удобные асфальтовые дорожки реализуется в Московской области. Ход работ в Пушкинском округе проверил председатель местного Совета депутатов Артём Садула. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Одну из тропинок благоустраивают в посёлке Софрино. Об этом ранее попросили местные жители.

«Депутаты встречаются на сельских территориях, получают наказы от жителей. И эта тропа тоже благоустраивается по наказам наших жителей», — сказал Артем Садула.
Ширина пешеходной дорожки с асфальтовым покрытием и бортовым камнем составит два метра.

Всего в этом году в округе планируется благоустроить 26 тропинок — в городах Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск, а также в малых населённых пунктах.
Лев Каштанов

