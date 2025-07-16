В Подольске завершили модернизацию водозаборного узла и насосной станции
Модернизации систем управления на водозаборном узле (ВЗУ) «Львовская» и повысительной насосной станции «Кузнечики №3» завершили специалисты подольского «Водоканала». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работы были проведены провели из-за высокого уровня износа оборудования.
«На ВЗУ и насосной станции установили новые уровнемеры и датчики давления, шкафы управления, модемы, контроллеры. Были также обновлен вентиляционные системы частотных преобразователей», — говорится в сообщении.Сотрудники «Водоканала» Подольска продолжают плановое обслуживание объектов и проводят активную модернизацию инженерной инфраструктуры. В зону ответственности предприятия входит более 320 объектов и свыше трёх с половиной тысяч единиц оборудования.