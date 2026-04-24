Строительная готовность детсада на 205 мест в Балашихе приблизилась к 80%

24 апреля 2026, 09:55

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 205 воспитанников, строят в составе ЖК «Новоград Павлино» на территории Балашихи. В настоящее время объект готов уже на 76%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Сейчас в здании занимаются фасадом, монтируют инженерные сети и проводят чистовую отделку помещений. А прилегающую территорию благоустраивают.





«Общая площадь детсада составляет 3 400 квадратных метров. Согласно проекту, внутри разместят девять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетами, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, кружковые, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.