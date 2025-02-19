Строительная готовность детсада на 240 мест в Домодедове достигла 60%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, строят в микрорайоне Южный округа Домодедово, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, завершить все работы и сдать новый детсад в эксплуатацию планируют к 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся монтаж и отделка фасадных конструкций, кладка внутренних стен и перегородок, устройство кровли, а также наружных и внутренних инженерных сетей, включая электросети, водоснабжение, водоотведение и отопление. На стройплощадке работают 60 человек, используется пять единиц спецтехники», — говорится в сообщении.Согласно проекту, в трёхэтажном здании общей площадью более 3,7 тыс. квадратных метров разместятся помещения для групп с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и различные технические и административные помещения. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки и проведут озеленение.
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Лев Каштанов