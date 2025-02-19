Строительная готовность детсада на 240 мест в Домодедове достигла 60%

Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, строят в микрорайоне Южный округа Домодедово, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, завершить все работы и сдать новый детсад в эксплуатацию планируют к 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.