В волоколамском ЖК «Новый Благодар» ввели в эксплуатацию дом на 98 квартир

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Новостройку с 98 квартирами общей площадью свыше 4.6 тыс. квадратных метров ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Новый Благодар» на территории округа Волоколамск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.