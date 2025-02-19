В волоколамском ЖК «Новый Благодар» ввели в эксплуатацию дом на 98 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Новостройку с 98 квартирами общей площадью свыше 4.6 тыс. квадратных метров ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Новый Благодар» на территории округа Волоколамск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В доме расположены квартиры разных типов — от однокомнатных до трёхкомнатных евроформата. Входные группы в новостройку сделаны по принципу безбарьерной среды, на прилегающей территории установлены детские площадки, есть зелёные зоны отдыха, пешеходные дорожки, а также парковочные места», — говорится в сообщении.Отмечается, что жилой комплекс «Новый Благодар» находится недалеко от реки Лама и лесных массивов, территория ЖК разделена на зоны активного и тихого отдыха, есть цветники и пешеходный бульвар, а также воркаут-зона.
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Лев Каштанов