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Главная / Новости / Подмосковье/ Строительная готовность детсада на 250 мест в Поварове достигла 10%

Строительная готовность детсада на 250 мест в Поварове достигла 10%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, возводят в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 10%, сдать объект в эксплуатацию должны до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время строители возводят стены цокольного этажа. В марте планируется завершить монолитные работы», — отмечается в сообщении.
В детском саду будут обустроены помещения для десяти групп, в том числе — двух ясельных. Проектом предусмотрены игровые, спальни, залы для занятия физкультурой и музыкой, кабинеты психолога и логопеда, медпункт и пищеблок.



На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, обустроят зелёную зону для прогулок и установят уличное освещение.

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В Подмосковье с начала года проверили безопасность более 180 тыс. газовых плит
12 февраля 2025, 17:35

Фото: iStock / FotoCuisinette

Специалисты Мособлгаза с начала года проверили в Подмосковье исправность более 180 тыс. газовых плит. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе ежегодно проводят техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. С начала года более 180 тыс. единиц оборудования в квартирах жителей обследовали на предмет целостности кранов, задвижек, соединений, шлангов и запорных механизмов газопровода. При обнаружении неисправностей сотрудники устраняют угрозу безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что одна из главных мер предосторожности – установка системы «газ-контроль». Эта система приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

По данным Минчистоты, на территории Подмосковья более 2 млн квартир оснащено газовыми плитами. Согласно Жилищному кодексу России, ответственность за состояние газовых приборов в квартирах несут собственники и наниматели жилых помещений.

Менять газовую плиту в целях безопасности необходимо раз в 10-12 лет. Точный срок службы указан в техпаспорте каждого прибора.

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#квартиры
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Двое студентов спасли из горящей многоэтажки в Домодедове 19 человек
12 февраля 2025, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Двое студентов колледжа «Московия» спасли 19 человек в городском округе Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Никита Карамнов и Антон Карданов учатся в домодедовском профессиональном колледже «Московия». Во время практики в пожарно-спасательной части №58 молодые люди получили уведомление о пожаре. Он оказался весьма опасным – на 11-м этаже здания наблюдалось сильное задымление. Ситуация требовала быстрого реагирования», – пояснили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Никита и Антон вывели из задымления 17 человек. Затем с помощью специальных средств индивидуальной защиты они провели рискованную операцию по спасению ещё двух людей, оказавшихся в ловушке в здании.

За смелость и профессионализм студентов наградили медалью.

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В прокуратуре Подмосковья раскрыли детали поимки в Мытищах пособника мошенников
12 февраля 2025, 17:13

Фото: iStock / 7713Photography

В прокуратуре Московской области подтвердили информацию о задержании в Мытищах 19-летнего молодого человека, обвиняемого в мошенническом хищении денег у пожилой женщины.
Ранее телеграм-канал Mash информировал, что в подмосковном городе за пособничество телефонным мошенникам задержали племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы. Парень должен был получить деньги от жертвы и передать кураторам.
«По предварительным данным следствия, в начале февраля года 87-летней местной жительнице позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил заведомо ложную информацию о необходимости снять с банковских счетов все деньги и с целью их сохранности передать курьеру. Но бдительные работники кредитной организации при общении с бабушкой заподозрили, что та попала под влияние мошенников и вызвали полицию», – рассказали в прокуратуре.
Потерпевшая, далее действуя под контролем оперативников, передала мнимому курьеру 350 тыс. рублей. Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов.
«Впоследствии на допросе он пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили работу курьером. Он должен был распечатывать так называемые курьерские листы и забирать деньги по указанным ему адресам», – уточнили в надзорном ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве, совершённом в крупном размере. С учётом позиции представителя прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу.

Сейчас правоохранители собирают доказательства и устанавливают соучастников преступления. Ход расследования дела контролирует Мытищинская городская прокуратура.

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Строительство котельной в ступинском селе Большое Алексеевское завершат в марте
12 февраля 2025, 17:05

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную мощностью 7МВт строят в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино, в настоящее время готовность объекта достигла 92%, сдать новую котельную в эксплуатацию должны в марте, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство котельной ведётся по муниципальной программе: за счёт бюджета округа. Сейчас на объекте ведётся устройство внутренних инженерных систем», — отмечается в сообщении.
Котельная будет работать на природном газу, подаваемом через городскую магистраль. Оборудование объекта включает три котла, три газовые горелки, различные насосы и пластинчатые теплообменники.

Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой одиннадцать многоквартирных домов, детский сад, школу и Дом культуры.

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На Мытищинской ветстанции провели мастер-класс по первой помощи питомцам
12 февраля 2025, 16:50

Фото: пресс-служба Мисельхозпрода МО

Мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи домашним питомцам провели для специалистов на базе Мытищинской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Мастер-класс провели ведущий ветеринарный врач, анестезиолог, хирург и офтальмолог Маргарита Зайкова и ветеринарный фельдшер — анестезиолог Данила Егоров. Они показали участникам мероприятия, как проводить животным сердечно-лёгочную реанимацию, а также привели примеры различных экстренных клинических случаев, при которых такие действия могут спасти жизнь питомцу», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что подмосковные ветеринары регулярно проходят программы по повышению профессиональных компетенций, а также напомнили, что в Московской области работает единый ветеринарный колл-центр, с помощью которого можно записаться на приём к специалисту, узнать адрес ближайшей лечебницы и пр. Телефон колл-центра: 8-495-668-01-25, график работы — ежедневно с 9:00 до 21:00.

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