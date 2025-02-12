Строительная готовность детсада на 250 мест в Поварове достигла 10%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, возводят в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 10%, сдать объект в эксплуатацию должны до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время строители возводят стены цокольного этажа. В марте планируется завершить монолитные работы», — отмечается в сообщении.В детском саду будут обустроены помещения для десяти групп, в том числе — двух ясельных. Проектом предусмотрены игровые, спальни, залы для занятия физкультурой и музыкой, кабинеты психолога и логопеда, медпункт и пищеблок.
На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, обустроят зелёную зону для прогулок и установят уличное освещение.
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Лев Каштанов