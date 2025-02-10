В одинцовском ЖК «Жаворонки Клаб» построят детсад на 260 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 260 воспитанников, построят в жилом комплексе «Жаворонки Клаб» на территории Одинцовского городского округа, разрешение на строительство объекта уже выдано, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажного детского сада составит около 8,6 тыс. квадратных метров. Здание оснастят всей необходимой мебелью и техникой», — отмечается в сообщении.Согласно договору о комплексном развитии территории детский сад будет построен за счёт инвестора, а после сдачи в эксплуатацию его передадут в муниципальную собственность.
В рамках создания социальной инфраструктуры в ЖК построят также школу на 560 мест и поликлинику для взрослых и детей на 71 посещение за смену.
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